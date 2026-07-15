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Новак рассказал о ситуации с дизтопливом на внутреннем рынке России - РИА Новости, 15.07.2026
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14:20 15.07.2026
Новак рассказал о ситуации с дизтопливом на внутреннем рынке России

Новак: внутренний рынок России наполняется дизтопливом после запрета на экспорт

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после полного запрета на его экспорт.
  • Правительство России приняло меры для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет экспорта бензина и дизтоплива, а также предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста его производства в стране.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после полного запрета на его экспорт, он им обеспечен, заявил вице-премьер Александр Новак.
"С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей", - сказал он ИС "Вести".
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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