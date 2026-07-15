Рейтинг@Mail.ru
"Норникель" в два раза перевыполняет программу "Чистый воздух" - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 15.07.2026
"Норникель" в два раза перевыполняет программу "Чистый воздух"

"Норникель" в два раза перевыполняет обязательства по экопрограмме в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Норникель" перевыполняет обязательства в рамках федеральной программы "Чистый воздух" в два раза в 2026 году.
  • Компания планирует продолжать участие в программе и осуществлять ее за счет российских наработок или с учетом партнерства из дружеских юрисдикций.
  • В планах "Норникеля" до 2035 года сократить выбросы диоксида серы (SO2) на 90%, до 198 тысяч тонн в год.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Норникель" перевыполняет обязательства в рамках федеральной программы "Чистый воздух" в 2 раза в 2026 году, заявил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"В области экологии мы по прошлому году примерно в 1,5 раза, а по этому году в 2 раза перевыполняем наши обязательства по программе "Чистый воздух", - сказал он.
Путин на встрече с главой Норникеля Владимиром Потаниным - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин встретился с главой "Норникеля"
14 октября 2025, 14:09
Потанин подчеркнул, что вклад компании в эту программу весьма весомый. "Норильский никель" более одной трети в эту программу вносит. Мы намерены продолжать эту работу", - отметил он.
По его словам, компания сейчас пытается окончательно уйти от зависимости от технологий других стран.
«
"Поэтому мы дальше надеемся оставшуюся часть этой программы осуществить уже исключительно за счет российских наработок, в крайнем случае с учетом дружеских юрисдикций, с партнерами из дружеских юрисдикций", - уточнил он.
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Потанин доложил Путину о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке
Вчера, 14:52
В планах компании до 2035 года сократить выбросы диоксида серы (SO2) на 90%, до 198 тысяч тонн в год, следует из материалов предприятия.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.
Логотип компании Норникель - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
"Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, заявил Потанин
Вчера, 14:15
 
РоссияВладимир ПотанинВладимир ПутинНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала