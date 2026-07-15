"Норникель" в два раза перевыполняет программу "Чистый воздух"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Норникель" перевыполняет обязательства в рамках федеральной программы "Чистый воздух" в два раза в 2026 году.
- Компания планирует продолжать участие в программе и осуществлять ее за счет российских наработок или с учетом партнерства из дружеских юрисдикций.
- В планах "Норникеля" до 2035 года сократить выбросы диоксида серы (SO2) на 90%, до 198 тысяч тонн в год.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Норникель" перевыполняет обязательства в рамках федеральной программы "Чистый воздух" в 2 раза в 2026 году, заявил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"В области экологии мы по прошлому году примерно в 1,5 раза, а по этому году в 2 раза перевыполняем наши обязательства по программе "Чистый воздух", - сказал он.
Путин встретился с главой "Норникеля"
14 октября 2025, 14:09
Потанин подчеркнул, что вклад компании в эту программу весьма весомый. "Норильский никель" более одной трети в эту программу вносит. Мы намерены продолжать эту работу", - отметил он.
По его словам, компания сейчас пытается окончательно уйти от зависимости от технологий других стран.
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"Поэтому мы дальше надеемся оставшуюся часть этой программы осуществить уже исключительно за счет российских наработок, в крайнем случае с учетом дружеских юрисдикций, с партнерами из дружеских юрисдикций", - уточнил он.
В планах компании до 2035 года сократить выбросы диоксида серы (SO2) на 90%, до 198 тысяч тонн в год, следует из материалов предприятия.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.