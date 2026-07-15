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Вид купюры номиналом в две тысячи гривен поменяют из-за России - РИА Новости, 15.07.2026
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18:55 15.07.2026 (обновлено: 19:06 15.07.2026)
Вид купюры номиналом в две тысячи гривен поменяют из-за России

Национальный банк Украины изменит шрифт на новых банкнотах из-за связи с Россией

© Fotolia / UlybruУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fotolia / Ulybru
Украинские гривны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный банк Украины изменит шрифт на новых банкнотах номиналом две тысячи гривен.
  • Шрифт подвергся критике из-за связи его создателя с Россией.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальный банк Украины изменит шрифт на новых банкнотах номиналом 2 тысячи гривен, так как предыдущий раскритиковали из-за связи его создателя с Россией, сообщил глава банка Андрей Пышный.
"В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером… Надпись номинала будет изменена", – написал Пышный на своей странице в социальной сети Facebook*.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня 2026 года сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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