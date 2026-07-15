В Магаданской области медведь загрыз мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На окраине поселка Ола в Магаданской области медведь напал на 62-летнего местного жителя, в результате чего мужчина погиб.
- Следователи начали доследственную проверку по факту нападения, а охотоведы ищут животное с целью его обезвреживания.
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту нападения медведя на человека на окраине поселка Ола в Магаданской области, в результате которого погиб мужчина, сообщает СУ СК России по региону.
"В ходе проверки установлено, что 15 июля 2026 года на окраине поселка Ола Ольского района, недалеко от реки Ола, медведь напал на 62-летнего местного жителя. В результате нападения мужчина погиб. На месте происшествия группой следователей и следователей-криминалистов регионального управления обнаружено тело потерпевшего с телесными повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя, в том числе медведя", - говорится в сообщении.
Дополняется, что животное ищут охотоведы, его планируют обезвредить.