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Почти 100 тысяч тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:49 15.07.2026
Почти 100 тысяч тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье

Почти 100 тысяч тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье за 5 месяцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 99,548 тысячи тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Динамика продаж на розничных рынках, в супермаркетах и на фермерских ярмарках подтверждает спрос.
Например, чаще всего жители региона покупали мясо птицы, это более 71,066 килотонны. На втором месте стоит свинина, которую жители региона закупили более 23,996 килотонны. Объем реализации говядины превысил 3,837 килотонны. А в сегменте баранины продажи составили более 648,26 килотонны.
В ведомстве отметили, что это результат слаженной работы подмосковных аграриев, мясных переработчиков и логистических центров.
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