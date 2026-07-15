Почти 100 тысяч тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 99,548 тысячи тонн филе, стейков и шашлыка продали в Подмосковье за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Динамика продаж на розничных рынках, в супермаркетах и на фермерских ярмарках подтверждает спрос.

Например, чаще всего жители региона покупали мясо птицы, это более 71,066 килотонны. На втором месте стоит свинина, которую жители региона закупили более 23,996 килотонны. Объем реализации говядины превысил 3,837 килотонны. А в сегменте баранины продажи составили более 648,26 килотонны.