В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона ВСУ по машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю, мужчина с осколочными ранениями госпитализирован.
- В селе Гора-Подол FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, в городе Шебекино от ударов дронов пробита кровля гаража и повреждена кабина грузового автомобиля.
- В Борисовском округе и Белгородском округе дроны атаковали частные дома и предприятие.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по автомобилю в хуторе Масычево Грайворонского округа, мужчину с множественными осколочными ранениями ног и спины госпитализировали, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина уничтожена огнем", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, по данным штаба, в селе Гора-Подол FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, в городе Шебекино от ударов дронов пробита кровля гаража и повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Белянка беспилотник взорвался на предприятии, в селе Нижнее Березово-Второе от атаки пострадал объект инфраструктуры.
В Борисовском округе в селе Байцуры дрон атаковал частный дом, в селе Ясные Зори Белгородского округа при детонации FPV-дрона посечена крыша частного дома, уточнили в оперштабе.
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