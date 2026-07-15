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В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина - РИА Новости, 15.07.2026
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В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат.
  • Мужчина 1997 года рождения получил ранения и находится в больнице, также повреждены три частных дома и нежилое здание.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, он находится в больнице, сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Кроме того, повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом - кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Выбиты стекла в еще одном нежилом здании.
Как отметил Гусев, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.
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