В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, он находится в больнице, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Кроме того, повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом - кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Выбиты стекла в еще одном нежилом здании.