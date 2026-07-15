В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат.
- Мужчина 1997 года рождения получил ранения и находится в больнице, также повреждены три частных дома и нежилое здание.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, он находится в больнице, сообщил губернатор области Александр Гусев.
Кроме того, повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом - кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Выбиты стекла в еще одном нежилом здании.
Как отметил Гусев, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.