Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальные службы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб и приходят в квартиры жителей Москвы, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаясь продать дорогостоящее оборудование.

В первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры.

Эксперты проекта «Перезвони сам» напоминают, что управляющая компания или коммунальные службы всегда предупреждают заранее о плановых проверках, и советуют проверять удостоверения и перезванивать в организацию для уточнения информации о визите.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, приходят в квартиры жителей Москвы и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Эксперты проекта "Перезвони сам" предупреждают горожан о мошеннической схеме. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта , Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, приходят в квартиры жителей столицы", - говорится в сообщении

Уточняется, что в первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры. Мошенники предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.

"Мы напоминаем, что в большинстве случаев визиты специалистов проводятся по предварительной заявке от жильцов либо в рамках плановых проверок, о которых управляющая компания обязана известить заранее через объявления в доме. Незамедлительный доступ в квартиру без предупреждения сотрудники ЖКХ имеют право требовать только при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, например, при утечке газа или прорыве водопровода", - рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, слова которой приводятся в сообщении.

Так, одна из самых распространенных мошеннических схем - сообщение о якобы крупном долге и намерении отключить свет или воду, если не оплатить его немедленно, аферисты заявляют, что прибор учета неисправен или устарел, настаивая на срочной замене за счет жильца.

"Злоумышленники могут осуществлять рассылку сообщений в чатах и фейковых группах от имени управляющей компании дома. В таких сообщениях зачастую сказано, что проверка или оплата задолженности доступна через ссылку, ведущую на фишинговый сайт", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что известны случаи, когда мошенники подкидывают в почтовые ящики поддельные бумажные квитанции, размещенные на подобных квитанциях куар-коды также могут быть подделаны и вести на сторонние платежные сервисы для кражи данных банковских карт.