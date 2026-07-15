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Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальные службы - РИА Новости, 15.07.2026
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09:47 15.07.2026 (обновлено: 10:51 15.07.2026)
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальные службы

Мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб, проверяющими счетчики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНеизвестный номер
Неизвестный номер - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб и приходят в квартиры жителей Москвы, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаясь продать дорогостоящее оборудование.
  • В первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры.
  • Эксперты проекта «Перезвони сам» напоминают, что управляющая компания или коммунальные службы всегда предупреждают заранее о плановых проверках, и советуют проверять удостоверения и перезванивать в организацию для уточнения информации о визите.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, приходят в квартиры жителей Москвы и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Эксперты проекта "Перезвони сам" предупреждают горожан о мошеннической схеме. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, приходят в квартиры жителей столицы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры. Мошенники предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.
"Мы напоминаем, что в большинстве случаев визиты специалистов проводятся по предварительной заявке от жильцов либо в рамках плановых проверок, о которых управляющая компания обязана известить заранее через объявления в доме. Незамедлительный доступ в квартиру без предупреждения сотрудники ЖКХ имеют право требовать только при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, например, при утечке газа или прорыве водопровода", - рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, слова которой приводятся в сообщении.
Так, одна из самых распространенных мошеннических схем - сообщение о якобы крупном долге и намерении отключить свет или воду, если не оплатить его немедленно, аферисты заявляют, что прибор учета неисправен или устарел, настаивая на срочной замене за счет жильца.
"Злоумышленники могут осуществлять рассылку сообщений в чатах и фейковых группах от имени управляющей компании дома. В таких сообщениях зачастую сказано, что проверка или оплата задолженности доступна через ссылку, ведущую на фишинговый сайт", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что известны случаи, когда мошенники подкидывают в почтовые ящики поддельные бумажные квитанции, размещенные на подобных квитанциях куар-коды также могут быть подделаны и вести на сторонние платежные сервисы для кражи данных банковских карт.
"Эксперты проекта "Перезвони сам" напоминают, что управляющая компания или коммунальные службы всегда предупреждают заранее о плановых проверках - через объявления в доме, официальные чаты, сайт или письменные уведомления. Если визит оказался неожиданным, то пришедшего стоит попросить представиться и показать удостоверение, а затем перезвонить по официальному номеру организации и уточнить, действительно ли она направляла специалиста", - подчеркивается в сообщении.
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