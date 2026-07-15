Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке на СВО.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В марте Мещанский суд отклонил иск Иванова , который он подал после того, как военкомат в октябре не ответил на обращение с просьбой отпустить его на фронт.

"Коллегия по административным делам Московского городского суда определила… решение Мещанского районного суда Москвы… оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Иванов в заседании не участвовал. Представители ответчика заявили, что считают решение районного суда законным, а истец неправильно трактует закон.

Ранее адвокат экс-замминистра Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов готов отправиться в штурмовые подразделения на СВО в случае заключения контракта с Минобороны.

Во время рассмотрения иска в Мещанском суде Иванов по видеосвязи из СИЗО заявлял, что ему "не дают исполнить свои права, чтобы защитить Родину и искупить кровью". Представитель Минобороны, в свою очередь, настаивал, что ответ был направлен вовремя.