Захарову возмутил подлог фото времен ВОВ, совершенный властями Молдавии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Попытка минобороны Молдавии выдать фото с жертвами холокоста за "жертв сталинизма" - страшное преступление с человеческой совестью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В начале июля молдавское военное ведомство в соцсетях попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото якобы "жертв сталинизма".

При этом она уверена, что просто глупостью и неграмотностью объяснить такие действия молдавских властей нельзя.