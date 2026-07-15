Захарову возмутил подлог фото времен ВОВ, совершенный властями Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны Молдавии попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото "жертв сталинизма".
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия молдавского военного ведомства страшным преступлением и ложью.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Попытка минобороны Молдавии выдать фото с жертвами холокоста за "жертв сталинизма" - страшное преступление с человеческой совестью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В начале июля молдавское военное ведомство в соцсетях попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото якобы "жертв сталинизма".
"Они берут фотографию жертв нацизма, холокоста и выдают за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил холокост. Это не просто подмена, игра в историю, исторический ревизионизм. Это ложь как она есть. Самое страшное преступление, которое можно представить с человеческой совестью", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом она уверена, что просто глупостью и неграмотностью объяснить такие действия молдавских властей нельзя.