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Захарову возмутил подлог фото времен ВОВ, совершенный властями Молдавии - РИА Новости, 15.07.2026
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09:51 15.07.2026
Захарову возмутил подлог фото времен ВОВ, совершенный властями Молдавии

Захарова: Молдавия пытается выдать фото с жертвами холокоста за жертв сталинизма

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Молдавии попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото "жертв сталинизма".
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия молдавского военного ведомства страшным преступлением и ложью.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Попытка минобороны Молдавии выдать фото с жертвами холокоста за "жертв сталинизма" - страшное преступление с человеческой совестью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В начале июля молдавское военное ведомство в соцсетях попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото якобы "жертв сталинизма".
"Они берут фотографию жертв нацизма, холокоста и выдают за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил холокост. Это не просто подмена, игра в историю, исторический ревизионизм. Это ложь как она есть. Самое страшное преступление, которое можно представить с человеческой совестью", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом она уверена, что просто глупостью и неграмотностью объяснить такие действия молдавских властей нельзя.
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