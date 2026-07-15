Масштабная модернизация затронет 24 медучреждения Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Масштабная программа модернизации, рассчитанная до 2028 года, охватит 24 медицинских учреждения Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В Ярославской области масштабная программа модернизации рассчитана до 2028 года и охватит 24 медицинских учреждения региона. Общий объем финансирования – почти 1,4 миллиарда рублей. Основной источник – собственные доходы медицинских организаций, которые направляются на развитие инфраструктуры", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

По словам Евраева, в этом году в порядок будут приведены 134 объекта, прилегающие к ним территории благоустроят.

"На эти цели направим более 700 миллионов рублей. В настоящее время на 73 объектах строительно-монтажные бригады уже приступили к работе", - отметил губернатор.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, по итогам этого года после проведения модернизации доля площадей в медорганизациях, находящихся в неудовлетворительном состоянии, значительно сократится.

"Мы видим качественный результат. Для нас важно, чтобы медицинская помощь, которая оказывается в стенах наших учреждений, сопровождалась достойными условиями. Комфорт пациента – такой же приоритет, как и профессионализм врачей", - цитирует Можейко пресс-служба.