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Масштабная модернизация затронет 24 медучреждения Ярославской области - РИА Новости, 15.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:27 15.07.2026
Масштабная модернизация затронет 24 медучреждения Ярославской области

Программа модернизации охватит 24 медицинских учреждения Ярославской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Масштабная программа модернизации, рассчитанная до 2028 года, охватит 24 медицинских учреждения Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области масштабная программа модернизации рассчитана до 2028 года и охватит 24 медицинских учреждения региона. Общий объем финансирования – почти 1,4 миллиарда рублей. Основной источник – собственные доходы медицинских организаций, которые направляются на развитие инфраструктуры", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
По словам Евраева, в этом году в порядок будут приведены 134 объекта, прилегающие к ним территории благоустроят.
"На эти цели направим более 700 миллионов рублей. В настоящее время на 73 объектах строительно-монтажные бригады уже приступили к работе", - отметил губернатор.
Как рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, по итогам этого года после проведения модернизации доля площадей в медорганизациях, находящихся в неудовлетворительном состоянии, значительно сократится.
"Мы видим качественный результат. Для нас важно, чтобы медицинская помощь, которая оказывается в стенах наших учреждений, сопровождалась достойными условиями. Комфорт пациента – такой же приоритет, как и профессионализм врачей", - цитирует Можейко пресс-служба.
По данным областного правительства, одним из ключевых событий первого полугодия 2026 года стало завершение капитального ремонта второго хирургического отделения клинической больницы №9, где выполнена современная отделка помещений, полностью заменены окна, двери и напольные покрытия, модернизированы системы освещения. Светлый и функциональный коридор стал значительно удобнее для перемещения маломобильных групп пациентов и оперативной работы дежурных бригад.
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