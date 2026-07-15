НТК перевезла более 6,5 млн тонн минудобрений с начала года

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в июне 2026 года перевезла наибольший в первом полугодии месячный объем минеральных удобрений - 975 тысяч тонн, сообщает компания.

Всего за первые шесть месяцев объемы транспортировки удобрений НТК выросли на 6,3% год к году и составили 6,55 миллиона тонн.

НТК доставляет удобрения специализированным подвижным составом в порты Северо-Запада и Юга, а также в адрес аграрных потребителей по всей стране. Диверсифицированная клиентская база показывает, насколько быстро оператор должен адаптировать логистику и технологии к изменению маршрутной нагрузки на сети, отметили в компании.

"В сегменте удобрений особенно хорошо видно, насколько разной может быть логистика даже внутри одного груза. В одном случае это отправки в порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна под экспортные задачи, в другом — поставки в адрес аграрных потребителей внутри страны, где особенно важны ритмичность и соблюдение сроков. Оператор должен быть готов к обоим сценариям одновременно", — указал начальник управления аналитики НТК Артем Тихомиров.