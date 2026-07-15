Отслуживших по призыву своевременно уволили, сообщили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.
- Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, в России завершен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщило в среду Минобороны РФ.
Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, в России завершен, отмечает Минобороны.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.