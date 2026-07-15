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Отслуживших по призыву своевременно уволили, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 15.07.2026
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22:09 15.07.2026
Отслуживших по призыву своевременно уволили, сообщили в Минобороны

МО РФ: отслуживших по призыву своевременно уволили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНа сборном пункте военного комиссариата
На сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.
  • Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, в России завершен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщило в среду Минобороны РФ.
Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, в России завершен, отмечает Минобороны.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
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