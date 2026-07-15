Министр обороны Украины опубликовал прощальный пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал «прощальный» пост в Telegram-канале на фоне сообщений о том, что он покинет свой пост.
- Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне сообщений о том, что он покинет свой пост, опубликовал "прощальный" пост в Telegram-канале.
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
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"Это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны… Спасибо всей моей команде за эффективную службу", - написал Федоров.
Он также перечислил 22 пункта, что удалось сделать на этой должности, и всего три – что не удалось. Среди последних он назвал, что не удалось завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО, перевести все оборонные закупки на тендеры и построить культуру ответственности за принятые решения.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины во вторник уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.