Министр обороны Украины опубликовал прощальный пост

Он также перечислил 22 пункта, что удалось сделать на этой должности, и всего три – что не удалось. Среди последних он назвал, что не удалось завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО, перевести все оборонные закупки на тендеры и построить культуру ответственности за принятые решения.