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Глава МО Польши назвал три требования к Украине по вопросам Волынской резни - РИА Новости, 15.07.2026
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13:30 15.07.2026
Глава МО Польши назвал три требования к Украине по вопросам Волынской резни

Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни: правда, память и извинения.
  • Варшава признала Волынскую резню геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
  • В 2026 году конфликт вышел на новый уровень из-за участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоения наименования "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни.
"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", - заявил Косиняк-Камыш журналистам.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Польша не забудет преступлений украинских националистов, пообещал Навроцкий
11 июля, 19:05
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время прибытия на саммит Коалиции желающих в Париже. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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14 июля, 10:18
 
В миреПольшаВаршаваУкраинаВладислав Косиняк-КамышВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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