Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни: правда, память и извинения.
- Варшава признала Волынскую резню геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
- В 2026 году конфликт вышел на новый уровень из-за участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоения наименования "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни.
"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", - заявил Косиняк-Камыш журналистам.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация