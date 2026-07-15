Рейтинг@Mail.ru
Медведи устроили погром в историческом здании полярной станции - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 15.07.2026
Медведи устроили погром в историческом здании полярной станции

Медведи устроили погром на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера

© Фото : Национальный парк "Русская Арктика"Последствия погрома на полярной станции "Бухта Тихая" на острова Гукера
Последствия погрома на полярной станции Бухта Тихая на острова Гукера - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Национальный парк "Русская Арктика"
Последствия погрома на полярной станции "Бухта Тихая" на острова Гукера
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В историческом здании полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера на Земле Франца-Иосифа медведи устроили погром.
  • Государственные инспекторы нацпарка «Русская Арктика» обнаружили, что медведи выломали окно и раму в жилом доме, порвали матрасы, подушки и книги.
  • Инспекторы вместе с участниками экспедиции убрали снег из дома, собрали мусор и заколотили оконный проем.
МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Медведи "похулиганили" в историческом здании полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера на Земле Франца-Иосифа – они забрались в дом, устроили погром, порвали матрасы и подушки, рассказали в нацпарке "Русская Арктика".
Государственные инспекторы нацпарка осматривают объекты историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-Иосифа во время высадок участников научной экспедиции. На островах, где находятся объекты историко-культурного наследия, государственные инспекторы проводят их осмотр и неотложные работы по ремонту и консервации.
Полярная медведица с медвежонком на льдине - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Ученый рассказал о состоянии медведей в районе Земли Франца-Иосифа
25 февраля, 02:26
"На острове Гукера, где находится комплекс исторических зданий полярной станции "Бухта Тихая", мы обнаружили следы медвежьего хулиганства. В жилом доме белые мишки выломали щит, который закрывал окно, выломали раму и забрались в домик. В большой спальне устроили погром: разорвали все матрасы, порвали все подушки, опрокинули все, что только можно опрокинуть", - рассказали в нацпарке со ссылкой на инспектора Илью Тимина.
По его словам, хозяева Арктики выволокли на улицу один из матрасов, оттащили его на берег, вытащили в окно немного постельного белья и, что самое удивительное, – книги.
"Матрасик на берегу и пачка новеньких книг для неспешного чтения и рассматривания картинок – похоже, белые медведи знают толк в отдыхе", - пошутили инспекторы.
Жилой дом оказался заметен снегом. Инспекторам вместе с участниками экспедиции пришлось минимизировать ущерб, нанесенный медведями. Весь снег из домика был убран, обрывки постельного белья и матрасов сложены в одну стопку. Мусор, который медведи раскидали, собран в два огромных пакета, оконный проем заколотили.
Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
13 ноября 2025, 04:12
 
Земля Франца-ИосифаАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала