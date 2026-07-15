Медведи устроили погром в историческом здании полярной станции

Краткий пересказ от РИА ИИ В историческом здании полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера на Земле Франца-Иосифа медведи устроили погром.

Государственные инспекторы нацпарка «Русская Арктика» обнаружили, что медведи выломали окно и раму в жилом доме, порвали матрасы, подушки и книги.

Инспекторы вместе с участниками экспедиции убрали снег из дома, собрали мусор и заколотили оконный проем.

МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Медведи "похулиганили" в историческом здании полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера на Земле Франца-Иосифа – они забрались в дом, устроили погром, порвали матрасы и подушки, рассказали в нацпарке "Русская Арктика".

Государственные инспекторы нацпарка осматривают объекты историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-Иосифа во время высадок участников научной экспедиции. На островах, где находятся объекты историко-культурного наследия, государственные инспекторы проводят их осмотр и неотложные работы по ремонту и консервации.

"На острове Гукера, где находится комплекс исторических зданий полярной станции "Бухта Тихая", мы обнаружили следы медвежьего хулиганства. В жилом доме белые мишки выломали щит, который закрывал окно, выломали раму и забрались в домик. В большой спальне устроили погром: разорвали все матрасы, порвали все подушки, опрокинули все, что только можно опрокинуть", - рассказали в нацпарке со ссылкой на инспектора Илью Тимина.

По его словам, хозяева Арктики выволокли на улицу один из матрасов, оттащили его на берег, вытащили в окно немного постельного белья и, что самое удивительное, – книги.

"Матрасик на берегу и пачка новеньких книг для неспешного чтения и рассматривания картинок – похоже, белые медведи знают толк в отдыхе", - пошутили инспекторы.