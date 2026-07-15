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Почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:16 15.07.2026
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь

Около 17 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медпомощь

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиРентген
Рентген - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. С начала текущего года почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь, она доступна бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Лечение проводят по разным профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, онкология, урология, гинекология и другие.
"Мы постоянно расширяем возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Подмосковья. Сегодня это доступно бесплатно, по полису ОМС, в 38 медицинских организациях региона и по 14 направлениям. Отмечу, что с начала года такую помощь получили почти 17 тысяч человек", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают бесплатно, если есть показания, — решение о направлении принимает врачебная комиссия по итогам обследования.
 
Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваМосковская область (Подмосковье)Медицина
 
 
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