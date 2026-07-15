Почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. С начала текущего года почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь, она доступна бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Лечение проводят по разным профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, онкология, урология, гинекология и другие.

"Мы постоянно расширяем возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Подмосковья. Сегодня это доступно бесплатно, по полису ОМС, в 38 медицинских организациях региона и по 14 направлениям. Отмечу, что с начала года такую помощь получили почти 17 тысяч человек", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.