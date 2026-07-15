В "Москва-Сити" остановился лифт с людьми из-за срабатывания сигнализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Причиной остановки лифта в башне "Федерация" стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец".
- Признаков возгорания и задымления не было, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Причиной остановки лифта с людьми в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", по предварительной информации, стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации "Стрелец" по адресу: Пресненская набережная, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что признаков возгорания и задымления нет. "Сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась", - отметил собеседник агентства.
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