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В "Москва-Сити" остановился лифт с людьми из-за срабатывания сигнализации - РИА Новости, 15.07.2026
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15:41 15.07.2026
В "Москва-Сити" остановился лифт с людьми из-за срабатывания сигнализации

В "Москва-Сити" лифт с людьми встал из-за ложного срабатывания сигнализации

© РИА Новости / Илья питалевМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья питалев
Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной остановки лифта в башне "Федерация" стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец".
  • Признаков возгорания и задымления не было, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Причиной остановки лифта с людьми в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", по предварительной информации, стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации "Стрелец" по адресу: Пресненская набережная, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что признаков возгорания и задымления нет. "Сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась", - отметил собеседник агентства.
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