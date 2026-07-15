В "Москва-Сити" остановился лифт с людьми из-за срабатывания сигнализации

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Причиной остановки лифта с людьми в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", по предварительной информации, стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Он добавил, что признаков возгорания и задымления нет. "Сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась", - отметил собеседник агентства.