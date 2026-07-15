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Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2026
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16:09 15.07.2026 (обновлено: 17:17 15.07.2026)
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС

Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Киргизии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.
  • Мероприятие пройдет 23–24 июля в киргизском городе Чолпон-Ата.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23-24 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в киргизском городе Чолпон-Ата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 23 по 24 июля в Киргизии, в городе Чолпон-Ата, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
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Она уточнила, что деятельность этой структуры в нынешнем году проходит под знаком 25-й годовщины ее создания.
“Встреча откроет завершающий этап работы по содержательному наполнению саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября текущего года”, - отметила Захарова.
Как подчеркнула дипломат, министр рассмотрит ход подготовки заседания Совета глав государств организации, прежде всего, пакет документов по вопросам развития ШОС в качестве комплексной модернизации ее деятельности, которую планируется представить на рассмотрение лидеров.
“Особое место в дискуссии займет обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки. Речь идет, прежде всего, о положении дел на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, обеспечении безопасности и стабильности, а также устойчивого роста в Евразии”, - указала она.
По словам дипломата, Лавров также проведет ряд двусторонних встреч.
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РоссияКиргизияСергей ЛавровМария ЗахароваШОСПолитика
 
 
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