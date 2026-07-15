Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Маниле

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21-23 июля, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на предстоящих мероприятиях российская делегация изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая "усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов".