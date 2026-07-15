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Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 15.07.2026
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15:56 15.07.2026 (обновлено: 16:03 15.07.2026)
Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Маниле

Лавров 21-23 июля примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Маниле

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21–23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.
  • Российская делегация изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление конфликтного потенциала из-за милитаризации АТР и расширения влияния НАТО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21-23 июля, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 21 по 23 июля в Маниле министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в форматах РФ-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности АРФ", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на предстоящих мероприятиях российская делегация изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая "усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов".
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