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Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ЯО в интересах НАТО - РИА Новости, 15.07.2026
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23:39 15.07.2026
Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ЯО в интересах НАТО

Латвия готова принять у себя ЯО стран НАТО, Литва устраняет препятствия к этому

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие, если это будет в интересах НАТО.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна устраняет статью конституции о запрете на размещение ядерного оружия.
  • Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о том, что страна готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах стран НАТО, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна устраняет статью конституции о запрете на размещение ядерного оружия, чтобы иметь возможность воспользоваться силами ядерного сдерживания НАТО.
"Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято тем или иным из необходимых ведомств в Латвии, кабинетом министров или министерством обороны", - сказал Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе.
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По его словам, нет никаких юридических препятствий для принятия решения о развертывании ядерного оружия в Латвии.
Науседа напомнил, что в конституции Литвы есть статься о запрете на размещение ядерного оружия, в настоящее время парламент рассматривает ее удаление из текста основного закона.
"Это никоим образом не означает, что мы собираемся говорить о размещении ядерного оружия прямо здесь и сейчас, речь идет скорее о том, что такое ограничение или такое препятствие не позволило бы воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми ядерным сдерживанием и ядерным зонтиком НАТО", - отметил он.
Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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