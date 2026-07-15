Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ЯО в интересах НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие, если это будет в интересах НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна устраняет статью конституции о запрете на размещение ядерного оружия.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о том, что страна готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах стран НАТО, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна устраняет статью конституции о запрете на размещение ядерного оружия, чтобы иметь возможность воспользоваться силами ядерного сдерживания НАТО.

"Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято тем или иным из необходимых ведомств в Латвии , кабинетом министров или министерством обороны", - сказал Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, нет никаких юридических препятствий для принятия решения о развертывании ядерного оружия в Латвии.

Науседа напомнил, что в конституции Литвы есть статься о запрете на размещение ядерного оружия, в настоящее время парламент рассматривает ее удаление из текста основного закона.

"Это никоим образом не означает, что мы собираемся говорить о размещении ядерного оружия прямо здесь и сейчас, речь идет скорее о том, что такое ограничение или такое препятствие не позволило бы воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми ядерным сдерживанием и ядерным зонтиком НАТО", - отметил он.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.