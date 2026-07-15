Сын Лантратовой принимает участие во многих ее правозащитных проектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова рассказала, что ее сын принимает участие во многих ее правозащитных проектах.
- Он меня поддерживает, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее сын принимает участие во многих ее правозащитных проектах.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что помимо рабочих поездок в другие страны, она за время своей работы успела посетить уже около десяти регионов России, где пообщалась с представителями власти, региональными уполномоченными, а также провела личные приемы граждан. Она уточнила, что проводит такие приемы и в Доме прав человека в Москве. Так, в единый день приема граждан в аппарат уполномоченного одновременно пришло 200 человек.
В связи с таким насыщенным рабочим графиком у Лантратовой узнали, успевает ли она проводить время со своим сыном.
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"Конечно. Он меня поддерживает и сам принимает участие во многих моих правозащитных проектах", - рассказала Лантратова в интервью ИС "Вести".