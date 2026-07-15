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Сын Лантратовой принимает участие во многих ее правозащитных проектах - РИА Новости, 15.07.2026
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17:43 15.07.2026
Сын Лантратовой принимает участие во многих ее правозащитных проектах

Лантратова рассказала, что ее сын участвует во многих правозащитных проектах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова рассказала, что ее сын принимает участие во многих ее правозащитных проектах.
  • Он меня поддерживает, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее сын принимает участие во многих ее правозащитных проектах.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что помимо рабочих поездок в другие страны, она за время своей работы успела посетить уже около десяти регионов России, где пообщалась с представителями власти, региональными уполномоченными, а также провела личные приемы граждан. Она уточнила, что проводит такие приемы и в Доме прав человека в Москве. Так, в единый день приема граждан в аппарат уполномоченного одновременно пришло 200 человек.
В связи с таким насыщенным рабочим графиком у Лантратовой узнали, успевает ли она проводить время со своим сыном.
«
"Конечно. Он меня поддерживает и сам принимает участие во многих моих правозащитных проектах", - рассказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
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