Сын Лантратовой принимает участие во многих ее правозащитных проектах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее сын принимает участие во многих ее правозащитных проектах.

В связи с таким насыщенным рабочим графиком у Лантратовой узнали, успевает ли она проводить время со своим сыном.