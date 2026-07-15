Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасательная операция в Старобельске продолжалась 45 часов и 18 раз останавливалась из-за повторных ударов.

По словам Яны Лантратовой, спасатели, участвовавшие в операции, плакали, потому что слышали крики детей, но не могли помочь.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" сообщила, что спасатели, достававшие детей из-под завалов зданий в Старобельске, плакали.

Она отметила, что спасательная операция продолжалась 45 часов и 18 раз останавливалась из-за повторных ударов.

« "Я потом общалась со спасателями: взрослые мужчины плакали от того, что они слышали крики детей, но помочь было просто невозможно", - сказала Лантратова.

Она добавила, что лично знала детей, погибших в Старобельске . За полгода до трагедии российский омбудсмен в качестве депутата выезжала в ЛНР и проводила патриотическое мероприятие совместно с педагогическим вузом, в котором принимали участие ребята из Старобельска.

После трагедии российский омбудсмен приехала в город и лично увидела последствия.

"Мы с журналистами заходили в каждую комнатку, я поднимала эти окровавленные одеяльца, видела фотографии, личные вещи детей, конспекты, по которым они готовились. Там же многие хотели стать педагогами, учителями, воспитателями", - сказала она.