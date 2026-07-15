Спасатели, разбиравшие завалы в Старобельске, плакали, сообщила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасательная операция в Старобельске продолжалась 45 часов и 18 раз останавливалась из-за повторных ударов.
- По словам Яны Лантратовой, спасатели, участвовавшие в операции, плакали, потому что слышали крики детей, но не могли помочь.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" сообщила, что спасатели, достававшие детей из-под завалов зданий в Старобельске, плакали.
Она отметила, что спасательная операция продолжалась 45 часов и 18 раз останавливалась из-за повторных ударов.
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"Я потом общалась со спасателями: взрослые мужчины плакали от того, что они слышали крики детей, но помочь было просто невозможно", - сказала Лантратова.
Она добавила, что лично знала детей, погибших в Старобельске. За полгода до трагедии российский омбудсмен в качестве депутата выезжала в ЛНР и проводила патриотическое мероприятие совместно с педагогическим вузом, в котором принимали участие ребята из Старобельска.
После трагедии российский омбудсмен приехала в город и лично увидела последствия.
"Мы с журналистами заходили в каждую комнатку, я поднимала эти окровавленные одеяльца, видела фотографии, личные вещи детей, конспекты, по которым они готовились. Там же многие хотели стать педагогами, учителями, воспитателями", - сказала она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.