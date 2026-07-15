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Лантратова обвинила Запад в политике двойных стандартов - РИА Новости, 15.07.2026
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15:18 15.07.2026
Лантратова обвинила Запад в политике двойных стандартов

Лантратова: Запад закрыл глава на Старобельск из-за политики двойных стандартов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила о политике двойных стандартов Запада в отношении трагедии в Старобельске.
  • Они говорят о том, что запрещено обстреливать объекты образования, запрещено убивать педагогов и детей, а на деле все это делают, рассказала омбудсмен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запад закрывает глаза и не хочет видеть того, какая трагедия произошла в Старобельске, это политика двойных стандартов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
«
"Безусловно, мы написали во все международные инстанции, предоставили факты, материалы. Зачастую Запад закрывает глаза и не хочет видеть, что же происходит на самом деле. Такая политика двойных стандартов. Они, с одной стороны, говорят на заседании Совбеза ООН, подписывают резолюцию, где соавторами становятся разные страны, о том, что запрещено обстреливать объекты образования, запрещено убивать педагогов и детей, а на деле они все это делают", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
Она напомнила, что аппарат омбудсмена стал фиксировать абсолютно все произошедшие события, а потом отправил обращения в Верховный комиссариат ООН по правам человека, в ОБСЕ, в Совет по правам человека.
"Знаете, ведь надо отметить, нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН. Они попросили предоставить данные о профессиональном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем, мы в ближайшее время подготовим ответ. И вообще мы стали фиксировать абсолютно все произошедшие события, потому что мы все-таки надеемся на объективную оценку международной общественности произошедших событий", - подчеркнула Лантратова.
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