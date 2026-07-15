Лантратова обвинила Запад в политике двойных стандартов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запад закрывает глаза и не хочет видеть того, какая трагедия произошла в Старобельске, это политика двойных стандартов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она напомнила, что аппарат омбудсмена стал фиксировать абсолютно все произошедшие события, а потом отправил обращения в Верховный комиссариат ООН по правам человека, в ОБСЕ, в Совет по правам человека.

"Знаете, ведь надо отметить, нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН. Они попросили предоставить данные о профессиональном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем, мы в ближайшее время подготовим ответ. И вообще мы стали фиксировать абсолютно все произошедшие события, потому что мы все-таки надеемся на объективную оценку международной общественности произошедших событий", - подчеркнула Лантратова.