Лантратова назвала ежедневные удары по детям новой тактикой Киева

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"Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске. Дети гибнут каждый день, и мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры", - сказала Лантратова ИС "Вести".