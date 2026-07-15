Лантратова назвала ежедневные удары по детям новой тактикой Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова заявила, что киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям.
- Она сообщила, что фиксируются все факты происшествий и отправляются в международные структуры.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
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"Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске. Дети гибнут каждый день, и мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры", - сказала Лантратова ИС "Вести".