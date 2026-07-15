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Лантратова назвала ежедневные удары по детям новой тактикой Киева - РИА Новости, 15.07.2026
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Лантратова назвала ежедневные удары по детям новой тактикой Киева

Омбудсмен Лантратова: Киев избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила, что киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям.
  • Она сообщила, что фиксируются все факты происшествий и отправляются в международные структуры.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«

"Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске. Дети гибнут каждый день, и мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры", - сказала Лантратова ИС "Вести".

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