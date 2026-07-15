Жителей Курской области в украинском плену точно нет, заявила Лантратова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жителей Курской области в украинском плену точно нет, Россия вернула их всех, остались только пропавшие без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В конце июня омбудсмен сообщила, что последние пять жителей Курской области, находившиеся на территории Украины, вернулись в Россию в рамках гуманитарной акции. Поиски еще 300 курских жителей, пропавших без вести на Украине, по словам Лантратовой, будут продолжены.