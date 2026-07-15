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Жителей Курской области в украинском плену точно нет, заявила Лантратова - РИА Новости, 15.07.2026
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13:25 15.07.2026
Жителей Курской области в украинском плену точно нет, заявила Лантратова

Лантратова: жителей Курской области в украинском плену точно нет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителей Курской области в украинском плену нет.
  • Все незаконно удерживавшиеся на территории Украины мирные курские граждане вернулись домой.
  • Поиски еще 300 курских жителей, пропавших без вести на Украине, будут продолжены.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жителей Курской области в украинском плену точно нет, Россия вернула их всех, остались только пропавшие без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курских граждан, всех, которые незаконно удерживались на территории Украины, они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном все эти дни. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
В конце июня омбудсмен сообщила, что последние пять жителей Курской области, находившиеся на территории Украины, вернулись в Россию в рамках гуманитарной акции. Поиски еще 300 курских жителей, пропавших без вести на Украине, по словам Лантратовой, будут продолжены.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Поиск без вести пропавших курских жителей продолжается, сообщила Лантратова
8 июля, 14:30
 
Курская областьРоссияЯна ЛантратоваУкраина
 
 
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