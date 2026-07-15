Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.

Лантратова назвала арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным, подчеркнув, что та обвиняется лишь за основание и руководство гуманитарной организацией SOS Donbass.

Омбудсмен выразила намерение следить за судебным процессом и продолжать привлекать внимание к этому делу на международных площадках.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова комментирую дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, заявила, что помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению.

Федеральный омбудсмен сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу россиянки, гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции . По словам Лантратовой, вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.

"Такие действия французских властей - не что иное, как циничная политика двойных стандартов Запада. Мы уже к этому привыкли", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она подчеркнула, что в Париже считают нормальным, когда власти Франции на деньги собственных налогоплательщиков отправляют на Украину дальнобойные ракеты и тяжелое вооружение, из которого украинские боевики убивали детей в Старобельске и атаковали пассажирские автобусы с мирными гражданами в ЛНР и Брянской области, в том числе автобусы с белорусскими детьми.

"Но когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от этих же обстрелов людей - ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению", - подчеркнула Лантратова.

По словам Лантратовой, во Франции гуманитарная деятельность объявляется вне закона, а убийства детей считаются допустимыми.

"Считаю арест Анны Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Как уполномоченный по правам человека в РФ, я буду внимательно следить за судебным процессом. Мы продолжим предавать эти факты огласке на международных площадках", - отметила омбудсмен.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".