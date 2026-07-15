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Лантратова прокомментировала дело основательницы SOS Donbass - РИА Новости, 15.07.2026
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10:13 15.07.2026
Лантратова прокомментировала дело основательницы SOS Donbass

Лантратова: помощь мирным жителям во Франции приравнивается к преступлению

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.
  • Лантратова назвала арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным, подчеркнув, что та обвиняется лишь за основание и руководство гуманитарной организацией SOS Donbass.
  • Омбудсмен выразила намерение следить за судебным процессом и продолжать привлекать внимание к этому делу на международных площадках.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова комментирую дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, заявила, что помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению.
Федеральный омбудсмен сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу россиянки, гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. По словам Лантратовой, вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.
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"Такие действия французских властей - не что иное, как циничная политика двойных стандартов Запада. Мы уже к этому привыкли", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что в Париже считают нормальным, когда власти Франции на деньги собственных налогоплательщиков отправляют на Украину дальнобойные ракеты и тяжелое вооружение, из которого украинские боевики убивали детей в Старобельске и атаковали пассажирские автобусы с мирными гражданами в ЛНР и Брянской области, в том числе автобусы с белорусскими детьми.
"Но когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от этих же обстрелов людей - ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению", - подчеркнула Лантратова.
По словам Лантратовой, во Франции гуманитарная деятельность объявляется вне закона, а убийства детей считаются допустимыми.
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"Считаю арест Анны Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Как уполномоченный по правам человека в РФ, я буду внимательно следить за судебным процессом. Мы продолжим предавать эти факты огласке на международных площадках", - отметила омбудсмен.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ в ноябре 2025 года подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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