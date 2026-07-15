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Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к детям - РИА Новости, 15.07.2026
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10:03 15.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к детям

Лантратова помогла ветерану СВО вернуться домой к четырем детям

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетному отцу, участнику СВО, вернуться домой к четырем детям.
  • Боец неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, но вопрос не решался.
  • После запроса Лантратовой в Министерство обороны РФ военный был уволен из рядов Вооруженных Сил РФ и направлен в военный комиссариат Серпухова Московской области для постановки на учет.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участнику СВО, у которого умерла супруга, вернуться домой к четырем детям.
Федеральный омбудсмен отметила, что к ней поступило обращение от матери военнослужащего - ветерана боевых действий, награжденного орденом Мужества. Женщина рассказала, что у ее сына умерла супруга, и в семье остались четверо несовершеннолетних детей.
По словам Лантратовой, пока боец находился на службе, за четырьмя детьми присматривала прабабушка. Мужчина неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако вопрос не решался.
"Направила запрос в министерство обороны РФ. Из войсковой части пришел ответ - военный уволен из рядов Вооруженных Сил РФ и направлен в военный комиссариат Серпухова Московской области для постановки на учет", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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