Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетному отцу, участнику СВО, вернуться домой к четырем детям.

Боец неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, но вопрос не решался.

После запроса Лантратовой в Министерство обороны РФ военный был уволен из рядов Вооруженных Сил РФ и направлен в военный комиссариат Серпухова Московской области для постановки на учет.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участнику СВО, у которого умерла супруга, вернуться домой к четырем детям.

Федеральный омбудсмен отметила, что к ней поступило обращение от матери военнослужащего - ветерана боевых действий, награжденного орденом Мужества. Женщина рассказала, что у ее сына умерла супруга, и в семье остались четверо несовершеннолетних детей.

По словам Лантратовой, пока боец находился на службе, за четырьмя детьми присматривала прабабушка. Мужчина неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако вопрос не решался.