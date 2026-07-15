Из Кузбасса в зону СВО отправили более 20 фур с гуманитарной помощью

Краткий пересказ от РИА ИИ Из Кузбасса в зону СВО за полгода отправили более 20 фур с гуманитарной помощью.

Вес груза, собранного жителями Кемеровской области в рамках проекта «Все для победы», составил около 360 тонн.

БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Более 20 фур с гуманитарной помощью отправили из Кузбасса в зону СВО за полгода, сообщили в отделении "Народного фронта" Кемеровской области.

"Только за прошедшие полгода в рамках проекта ("Все для победы" - ред.) жители Кемеровской области собрали свыше 20 фур с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.