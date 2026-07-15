Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из Кузбасса в зону СВО за полгода отправили более 20 фур с гуманитарной помощью.
- Вес груза, собранного жителями Кемеровской области в рамках проекта «Все для победы», составил около 360 тонн.
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Более 20 фур с гуманитарной помощью отправили из Кузбасса в зону СВО за полгода, сообщили в отделении "Народного фронта" Кемеровской области.
"Только за прошедшие полгода в рамках проекта ("Все для победы" - ред.) жители Кемеровской области собрали свыше 20 фур с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вес полезного и нужного участникам СВО груза составил за полгода около 360 тонн. В него вошли техника, лекарства, провизия.