Житель Кузбасса перевез свыше 200 тонн гумпомощи бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Кузбасса Владимир Чеберда перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО.
- На личные средства Чеберда восстановил несколько транспортных средств для бойцов.
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Житель Кузбасса Владимир Чеберда перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, также на собственные деньги он восстановил несколько автомобилей, сообщили в отделении "Народного фронта" Кемеровской области.
"Владимир Чеберда стал добровольцем по личным причинам. В 2023 году его сын подписал контракт и добровольцем отправился в зону проведения СВО. Тогда Владимир решил помочь своему сыну и нашим войскам - так он присоединился к волонтерскому движению. Он лично несколько раз сам сопровождал и доставлял груз в зону боевого соприкосновения. Всего за несколько лет он перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на личные средства Чеберда восстановил несколько транспортных средств, предназначенных для бойцов.