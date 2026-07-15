Житель Кузбасса перевез свыше 200 тонн гумпомощи бойцам СВО

"Владимир Чеберда стал добровольцем по личным причинам. В 2023 году его сын подписал контракт и добровольцем отправился в зону проведения СВО. Тогда Владимир решил помочь своему сыну и нашим войскам - так он присоединился к волонтерскому движению. Он лично несколько раз сам сопровождал и доставлял груз в зону боевого соприкосновения. Всего за несколько лет он перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.