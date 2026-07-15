Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса перевез свыше 200 тонн гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:54 15.07.2026
Житель Кузбасса перевез свыше 200 тонн гумпомощи бойцам СВО

Кузбасский волонтер Владимир Чеберда перевез более 200 тонн гумпомощи бойцам СВО

© Народный фронт I КузбассЖитель Кузбасса Владимир Чеберда
Житель Кузбасса Владимир Чеберда - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Народный фронт I Кузбасс
Житель Кузбасса Владимир Чеберда
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Кузбасса Владимир Чеберда перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО.
  • На личные средства Чеберда восстановил несколько транспортных средств для бойцов.
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Житель Кузбасса Владимир Чеберда перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, также на собственные деньги он восстановил несколько автомобилей, сообщили в отделении "Народного фронта" Кемеровской области.
"Владимир Чеберда стал добровольцем по личным причинам. В 2023 году его сын подписал контракт и добровольцем отправился в зону проведения СВО. Тогда Владимир решил помочь своему сыну и нашим войскам - так он присоединился к волонтерскому движению. Он лично несколько раз сам сопровождал и доставлял груз в зону боевого соприкосновения. Всего за несколько лет он перевез свыше 200 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на личные средства Чеберда восстановил несколько транспортных средств, предназначенных для бойцов.
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В зону СВО доставили более тонны камчатского гребешка
7 июля, 07:00
 
Надежные людиКемеровская областьГуманитарная помощьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала