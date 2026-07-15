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Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой - РИА Новости, 15.07.2026
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08:05 15.07.2026 (обновлено: 09:23 15.07.2026)
Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой

Жителя Кузбасса осудили за реабилитацию нацизма в интернете на 12 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Прокопьевска осужден на 12 лет за администрирование информационного канала националистической организации.
  • Мужчина признан виновным в участии в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма.
  • Осужденный разместил изображение, унижающее символы воинской славы России, в частности, с георгиевской лентой и сковородой.
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Житель Кузбасса, администрирующий информационный канал националистической организации и опубликовавший картинку с георгиевской лентой и сковородой, осужден на 12 лет, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.
"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Прокопьевск. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении СУСК.
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Следствием и судом установлено, что мужчина с 2023 года являлся участником националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ. Более года администрировал канал в одном из мессенджеров, где размещал информационные материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность этой организации, призывал подписчиков канала к участию в ее деятельности.
"Кроме того, осужденный разместил изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны, чем унизил и осквернил символы воинской славы России", - подчеркивают в ведомстве.
Противоправная деятельность мужчины была выявлена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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