Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Прокопьевска осужден на 12 лет за администрирование информационного канала националистической организации.

Мужчина признан виновным в участии в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма.

Осужденный разместил изображение, унижающее символы воинской славы России, в частности, с георгиевской лентой и сковородой.

БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Житель Кузбасса, администрирующий информационный канал националистической организации и опубликовавший картинку с георгиевской лентой и сковородой, осужден на 12 лет, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Прокопьевск . Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении СУСК.

Следствием и судом установлено, что мужчина с 2023 года являлся участником националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ. Более года администрировал канал в одном из мессенджеров, где размещал информационные материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность этой организации, призывал подписчиков канала к участию в ее деятельности.

"Кроме того, осужденный разместил изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны, чем унизил и осквернил символы воинской славы России", - подчеркивают в ведомстве.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.