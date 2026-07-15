Жителей МО пригласили вступить в регистр доноров костного мозга

Медицинский работник и пациент в палате отделения трансплантации костного мозга в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жителям Подмосковья предложили войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Стать участником программы могут добровольцы от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, сообщил Жителям Подмосковья предложили войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Стать участником программы могут добровольцы от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, сообщил 360.ru

Желающим необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг в разделе "Здоровье". После оформления заявки с кандидатом свяжутся для согласования даты визита.

"Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью – клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни", – объяснил главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

По его словам, только за текущий год к базе доноров присоединились 835 жителей региона, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.