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Жителей МО пригласили вступить в регистр доноров костного мозга - РИА Новости, 15.07.2026
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:26 15.07.2026

Жителей МО пригласили вступить в регистр доноров костного мозга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник и пациент в палате отделения трансплантации костного мозга в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина
Медицинский работник и пациент в палате отделения трансплантации костного мозга в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жителям Подмосковья предложили войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Стать участником программы могут добровольцы от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, сообщил 360.ru.
Желающим необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг в разделе "Здоровье". После оформления заявки с кандидатом свяжутся для согласования даты визита.
"Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью – клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни", – объяснил главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.
По его словам, только за текущий год к базе доноров присоединились 835 жителей региона, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Костный мозг играет ключевую роль в системе кроветворения, однако при некоторых тяжелых заболеваниях его работа нарушается. В подобных ситуациях единственным эффективным методом лечения становится трансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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