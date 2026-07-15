Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы Южной группировки лишают ВСУ связи и возможности использовать дроны на донецком участке фронта, в том числе под Константиновкой.
- В июле противник потерял 75 антенн и ретрансляторов БПЛА.
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" отрезают ВСУ от связи, а также лишают возможности использовать дроны на донецком участке фронта, в том числе и под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Максимально лишаем их связи и возможности использовать дроны, ВСУ в июле утратили 75 антенн связи и ретрансляторов БПЛА", - сообщили в группировке.
Уточняется, что операторы БПЛА группировки в июле атаковали 184 пункта управления дронами ВСУ. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.