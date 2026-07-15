ВС России лишают ВСУ возможности использовать дроны под Константиновкой

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" отрезают ВСУ от связи, а также лишают возможности использовать дроны на донецком участке фронта, в том числе и под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.