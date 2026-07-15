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Климатолог рассказал, как закрытие Ормуза повлияло на Италию - РИА Новости, 15.07.2026
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08:38 15.07.2026
Климатолог рассказал, как закрытие Ормуза повлияло на Италию

Меркалли: кризис в Ормузе подтолкнул Италию к энергетической независимости

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лука Меркалли заявил, что закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть Италию к укреплению энергетической независимости и ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии.
  • По словам эксперта, энергоснабжение Италии в значительной степени зависит от ископаемого топлива, импортируемого из третьих стран.
  • Меркалли призвал уделить больше внимания программам повышения энергоэффективности, в частности модернизации теплоизоляции домов.
РИМ, 15 июл – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть Италию к укреплению энергетической независимости и ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, заявил РИА Новости итальянский климатолог и популяризатор науки Лука Меркалли.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив.
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"Мы надеемся, что кризис в Ормузском проливе предоставит новую возможность задуматься о важности сокращения использования ископаемого топлива и замены его возобновляемыми источниками энергии, которых в Италии предостаточно. Я говорю о солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергетике", - отметил ученый, специализирующийся на вопросах изменения климата и энергетического перехода.
По словам эксперта, энергетическая система Италии по-прежнему в значительной степени зависит от импортируемого ископаемого топлива.
"Энергоснабжение Италии в значительной степени зависит от ископаемого топлива, импортируемого из третьих стран, что обходится примерно в 50 миллиардов евро в год и приводит к геополитической слабости и значительным выбросам парниковых газов", - сказал Меркалли, возглавляющий Итальянское метеорологическое общество.
Он отметил, что предыдущие энергетические кризисы, сопровождавшиеся резким ростом цен или ограничением поставок нефти и газа на мировые рынки, не стали достаточным стимулом для ускорения развития возобновляемой энергетики.
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"К сожалению, прошлые кризисы не смогли дать полезных уроков для достижения большей энергетической самодостаточности", - подчеркнул климатолог.
Эксперт также призвал уделить больше внимания программам повышения энергоэффективности, прежде всего модернизации жилого фонда.
"Это также должно включать более эффективную национальную программу повышения энергоэффективности и экономии, особенно в отношении теплоизоляции домов. Это принесет пользу как окружающей среде, так и снижению счетов итальянцев за электроэнергию, а также большей независимости от иностранных поставщиков энергии", - заключил Меркалли.
В конце июня, выступая в Брешии на презентации городского плана по качеству воздуха и климату, Меркалли выразил надежду на продолжительный кризис вокруг Ормузского пролива. По его словам, перебои с поставками нефти должны подтолкнуть жителей и власти активнее устанавливать солнечные панели на домах.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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