Климатолог рассказал, как закрытие Ормуза повлияло на Италию

Краткий пересказ от РИА ИИ Лука Меркалли заявил, что закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть Италию к укреплению энергетической независимости и ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии.

По словам эксперта, энергоснабжение Италии в значительной степени зависит от ископаемого топлива, импортируемого из третьих стран.

Меркалли призвал уделить больше внимания программам повышения энергоэффективности, в частности модернизации теплоизоляции домов.

РИМ, 15 июл – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть Италию к укреплению энергетической независимости и ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, заявил РИА Новости итальянский климатолог и популяризатор науки Лука Меркалли.

В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив.

"Мы надеемся, что кризис в Ормузском проливе предоставит новую возможность задуматься о важности сокращения использования ископаемого топлива и замены его возобновляемыми источниками энергии, которых в Италии предостаточно. Я говорю о солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергетике", - отметил ученый, специализирующийся на вопросах изменения климата и энергетического перехода.

По словам эксперта, энергетическая система Италии по-прежнему в значительной степени зависит от импортируемого ископаемого топлива.

"Энергоснабжение Италии в значительной степени зависит от ископаемого топлива, импортируемого из третьих стран, что обходится примерно в 50 миллиардов евро в год и приводит к геополитической слабости и значительным выбросам парниковых газов", - сказал Меркалли, возглавляющий Итальянское метеорологическое общество.

Он отметил, что предыдущие энергетические кризисы, сопровождавшиеся резким ростом цен или ограничением поставок нефти и газа на мировые рынки, не стали достаточным стимулом для ускорения развития возобновляемой энергетики.

"К сожалению, прошлые кризисы не смогли дать полезных уроков для достижения большей энергетической самодостаточности", - подчеркнул климатолог.

Эксперт также призвал уделить больше внимания программам повышения энергоэффективности, прежде всего модернизации жилого фонда.

"Это также должно включать более эффективную национальную программу повышения энергоэффективности и экономии, особенно в отношении теплоизоляции домов. Это принесет пользу как окружающей среде, так и снижению счетов итальянцев за электроэнергию, а также большей независимости от иностранных поставщиков энергии", - заключил Меркалли.

В конце июня, выступая в Брешии на презентации городского плана по качеству воздуха и климату, Меркалли выразил надежду на продолжительный кризис вокруг Ормузского пролива. По его словам, перебои с поставками нефти должны подтолкнуть жителей и власти активнее устанавливать солнечные панели на домах.