Климатолог назвал главную причину аномальной жары в Европе

Девушка во время жаркой погоды на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото

Девушка во время жаркой погоды на площади Трокадеро в Париже

© REUTERS / Sarah Meyssonnier Девушка во время жаркой погоды на площади Трокадеро в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной рекордных температур в Европе стало вытеснение привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

Субтропические антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, оказываются очень мощными и вызывают дополнительное нагревание воздуха.

Раньше над Западной Европой чаще преобладал океанический антициклон, но теперь все чаще доминируют субтропические пустынные антициклоны.

РИМ, 15 июл - РИА Новости. Причиной рекордных температур в Европе стало вытеснение привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь, рассказал РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.

"Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров. Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой", - рассказал Фаццини.

По словам климатолога, раньше над Западной Европой чаще преобладал океанический антициклон, тогда как теперь все чаще доминируют субтропические пустынные антициклоны. При этом пустынные районы Ближнего Востока нагреваются даже сильнее, чем северная Сахара.

"Именно поэтому нынешние волны жары оказываются столь интенсивными: воздух у поверхности изначально очень теплый, а дополнительный прогрев за счет нисходящих потоков воздуха еще сильнее повышает температуру", - заключил ученый.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. На последней неделе июня в нескольких европейских странах были побиты температурные рекорды.