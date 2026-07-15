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Рубио обсудил с главой МИД Иордании ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 15.07.2026
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04:33 15.07.2026
Рубио обсудил с главой МИД Иордании ситуацию вокруг Ирана

Рубио обсудил с главой МИД Иордании Иран и ситуацию в регионе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади ситуацию вокруг Ирана и безопасность в регионе.
  • На встрече в Вашингтоне стороны обсудили нападения Ирана на судоходство и страны региона.
  • Рубио осудил действия Ирана и поблагодарил Иорданию за вклад в безопасность региона.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади ситуацию вокруг Ирана и безопасность в регионе, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Встреча американского госсекретаря и иорданского главы МИД состоялась в Вашингтоне во вторник.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая продолжающиеся нападения (Ирана - ред.) на судоходство и страны региона", – говорится в заявлении пресс-секретаря.
Рубио осудил действия Ирана и поблагодарил Амман за вклад в безопасность региона.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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В миреИранСШАИорданияМарко РубиоАйман ас-СафадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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