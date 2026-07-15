Рубио обсудил с главой МИД Иордании ситуацию вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади ситуацию вокруг Ирана и безопасность в регионе.
- На встрече в Вашингтоне стороны обсудили нападения Ирана на судоходство и страны региона.
- Рубио осудил действия Ирана и поблагодарил Иорданию за вклад в безопасность региона.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади ситуацию вокруг Ирана и безопасность в регионе, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Встреча американского госсекретаря и иорданского главы МИД состоялась в Вашингтоне во вторник.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая продолжающиеся нападения (Ирана - ред.) на судоходство и страны региона", – говорится в заявлении пресс-секретаря.
Рубио осудил действия Ирана и поблагодарил Амман за вклад в безопасность региона.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.