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Проведение электронного голосования запланировано только в Москве - РИА Новости, 15.07.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
11:57 15.07.2026
Проведение электронного голосования запланировано только в Москве

Электронное голосование на выборах в ГД будет проходить только в Москве

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение электронного голосования в ближайшей перспективе не запланировано ни в одном регионе России, кроме Москвы.
  • Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, в нем запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Проведение электронного голосования ни в одном регионе, кроме как в Москве, в ближайшей перспективе не запланировано, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Никакого электронного голосования в ближайшей перспективе, кроме Москвы, быть не может. Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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