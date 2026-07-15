Проведение электронного голосования запланировано только в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проведение электронного голосования в ближайшей перспективе не запланировано ни в одном регионе России, кроме Москвы.
- Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, в нем запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Проведение электронного голосования ни в одном регионе, кроме как в Москве, в ближайшей перспективе не запланировано, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
На выборах в ЕДГ-2026 организуют досрочное голосование
15 июня, 12:37