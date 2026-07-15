Эксперт раскрыла, чем грозит преобладание "пустых" калорий в рационе

Краткий пересказ от РИА ИИ Скрытый голод возникает из-за преобладания в рационе продуктов с "пустыми" калориями, рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Евгения Ших.

Преобладание "пустых" калорий в рационе приводит к дефициту витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма.

Еще одной причиной скрытого голода является современный ритм жизни, который не позволяет людям уделять достаточно времени выбору полезных продуктов и щадящей кулинарной обработке.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Скрытый голод возникает из-за преобладания в рационе продуктов с "пустыми" калориями, рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Евгения Ших.

По ее словам, при скрытом голоде человек получает достаточно калорий и даже может переедать, но его организм испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы.

"Причиной скрытого голода является преобладание "пустых" калорий, рафинированные продукты: белый хлеб, сдобa, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, сахар и другие", - сказала Ших "Газете.Ru"

Специалист отметила, что маргарин и трансжиры дают много энергии, но после их употребления быстро возвращается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности и почти не содержат микронутриентов. Регулярное употребление таких продуктов связывают с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула она.