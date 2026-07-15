Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыла, чем грозит преобладание "пустых" калорий в рационе - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 15.07.2026
Эксперт раскрыла, чем грозит преобладание "пустых" калорий в рационе

Евгения Ших: скрытый голод возникает из-за "пустых" калорий в рационе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБатон белого хлеба
Батон белого хлеба - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Батон белого хлеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скрытый голод возникает из-за преобладания в рационе продуктов с "пустыми" калориями, рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Евгения Ших.
  • Преобладание "пустых" калорий в рационе приводит к дефициту витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма.
  • Еще одной причиной скрытого голода является современный ритм жизни, который не позволяет людям уделять достаточно времени выбору полезных продуктов и щадящей кулинарной обработке.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Скрытый голод возникает из-за преобладания в рационе продуктов с "пустыми" калориями, рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Евгения Ших.
По ее словам, при скрытом голоде человек получает достаточно калорий и даже может переедать, но его организм испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы.
Яблоки, апельсины и корица - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Диетолог рассказала, что помогает не переедать
25 июня, 15:27
"Причиной скрытого голода является преобладание "пустых" калорий, рафинированные продукты: белый хлеб, сдобa, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, сахар и другие", - сказала Ших "Газете.Ru".
Специалист отметила, что маргарин и трансжиры дают много энергии, но после их употребления быстро возвращается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности и почти не содержат микронутриентов. Регулярное употребление таких продуктов связывают с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула она.
Еще одной причиной скрытого голода является современный ритм жизни: люди не тратят время на выбор полезных продуктов и щадящую кулинарную обработку, заключила профессор.
Блюдо с напитком - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Врач рассказал, сколько калорий нужно взрослым людям в день
2 июня, 04:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала