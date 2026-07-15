В Германии испугались того, что случилось в рядах союзников Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны "коалиции желающих" все больше сомневаются в успехе поддержки Украины и не желают оказывать ей военную помощь, пишет Der Spiegel.

Число стран ЕС, оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось с 21 в 2023 году до 14 в 2026 году.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в успехе поддержке Украины, не желая оказывать ей военную помощь, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Многое из того, что происходит в Париже в эти дни, похоже, свидетельствует о том, что партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться", — говорится в материале.

Как отмечает издание, все меньше и меньше государств ЕС оказывают военную помощь Киеву, а среди стран Восточной Европы такая поддержка вызывает особое отторжение.

"Начиная с 2023 года, число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось: если в 2023 году их было 21, то в 2026 году их останется всего 14", — говорится в материале.

Вчера премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в "коалиции желающих". По его словам, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.