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В Германии испугались того, что случилось в рядах союзников Киева - РИА Новости, 15.07.2026
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02:13 15.07.2026
В Германии испугались того, что случилось в рядах союзников Киева

Spiegel: в "коалиции желающих" остается все меньше стран, готовых помогать Киеву

© REUTERS / Teresa SuarezГрупповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны "коалиции желающих" все больше сомневаются в успехе поддержки Украины и не желают оказывать ей военную помощь, пишет Der Spiegel.
  • Число стран ЕС, оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось с 21 в 2023 году до 14 в 2026 году.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в успехе поддержке Украины, не желая оказывать ей военную помощь, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
"Многое из того, что происходит в Париже в эти дни, похоже, свидетельствует о том, что партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, все меньше и меньше государств ЕС оказывают военную помощь Киеву, а среди стран Восточной Европы такая поддержка вызывает особое отторжение.
"Начиная с 2023 года, число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось: если в 2023 году их было 21, то в 2026 году их останется всего 14", — говорится в материале.
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Вчера премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в "коалиции желающих". По его словам, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Представитель Кремля назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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