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Гарбузов: столица наращивает поставки промпродукции в дружественные страны - РИА Новости, 15.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:29 15.07.2026 (обновлено: 12:32 15.07.2026)
Гарбузов: столица наращивает поставки промпродукции в дружественные страны

Гарбузов: Москва наращивает поставки промпродукции в Индию, Казахстан и Беларусь

© Фото : Пресс-служба ДИППМосква наращивает поставки продукции в дружественные страны
Москва наращивает поставки продукции в дружественные страны - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Москва наращивает поставки продукции в дружественные страны
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.Индия, Казахстан и Беларусь стали самыми востребованными направлениями для производственного экспорта Москвы по итогам 2025 года, заявил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Страны СНГ и Азии традиционно одни из самых популярных направлений для продвижения продукции столичных промышленников. В первом квартале 2026-го предприятия Москвы продолжили наращивать экспорт: в Индию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — на треть — на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем на эти государства, а также Казахстан приходится практически половина всех промпоставок столицы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
По итогам прошлого года промышленный экспорт в Беларусь вырос почти на 37%, в Казахстан — на 38,5%, в Индию — на 47%, чем годом ранее, уточнили в пресс-службе. Всего география поставок охватывает свыше 100 стран мира.
За рубежом востребованы товары народного потребления — продукты, напитки, бытовая химия и косметика. Также долю поставок составляют высокотехнологичные разработки из отраслей радиоэлектроники, энергомашиностроения, фармацевтики и медтехники. На них приходится половина всей экспортной выручки промышленников.
Например, в Индию в 2025 году чаще всего экспортировали спецавтотранспорт, запоминающие устройства, а также приборы для измерения и контроля давления. В 2026 году туда в основном поставляли комплектующие для устройств на жидких кристаллах и рентгеновское оборудование. В Беларусь в 2025 году поставляли радиолокационную аппаратуру, а также косметику. За первые три месяца этого года в государство чаще экспортировали шоколад и записывающие видеоустройства.
Самой востребованной продукцией экспорта в Казахстан в 2025 году стали транспортное оборудование, статические преобразователи, иммунологические препараты и колбасные изделия. В 2026 году в основе экспортного портфеля оказались шоколад и оборудование для железнодорожных и трамвайных путей.
Системную помощь при выходе на зарубежные рынки оказывает центр "Моспром". Так, компании могут получить поддержку по трем ключевым направлениям. Это аналитика, байерская программа, обучающие мероприятия и бизнес-нетворкинг. В рамках участия в международных отраслевых выставках и миссиях предпринимателей город берет на себя затраты на организацию переговоров с потенциальными партнерами и логистику экспонатов.
Также в 2019 году правительство Москвы создало автономную некоммерческую организацию "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" с целью развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Помимо этого, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках данной программы также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
Ранее заместитель московского мэра в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказывал, что столичные компании увеличили производственный экспорт в страны Юго-Восточной Азии на 15% в прошлом году по сравнению с 2024-м.
 
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