Гандболистов сборной России допустили к мировым турнирам с флагом и гимном

Как отмечается, полная реинтеграция атлетов может потребовать переходного периода, однако дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Организация также примет необходимые меры для выполнения антидопинговых требований в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования.