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Гандболистов сборной России допустили к мировым турнирам с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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18:09 15.07.2026 (обновлено: 19:38 15.07.2026)
Гандболистов сборной России допустили к мировым турнирам с флагом и гимном

Сборную РФ по гандболу допустили к международным турнирам с флагом и гимном

© Соцсети Федерации гандбола РоссииМатч гандбольных сборных
Матч гандбольных сборных - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Соцсети Федерации гандбола России
Матч гандбольных сборных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IHF допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном.
  • Полная реинтеграция атлетов может потребовать переходного периода, но дополнительных требований или других ограничений не будет.
  • Организация примет необходимые меры для выполнения антидопинговых требований в сотрудничестве с ITA.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международная федерация гандбола допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
"Совет IHF принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года, на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в мероприятиях и деятельности", — говорится в заявлении.
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Как отмечается, полная реинтеграция атлетов может потребовать переходного периода, однако дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Организация также примет необходимые меры для выполнения антидопинговых требований в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования.
Российские и белорусские сборные и клубы отстранили от участия на неопределенный срок в 2022 году из-за ситуации на Украине. В марте 2026-го совет IHF принял решение допустить к соревнованиям юниорские и молодежные команды.
Гандбол стал третьим игровым видом спорта, в котором к соревнованиям допустили российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта разрешила участие ватерполистов с флагом и гимном, а в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.
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