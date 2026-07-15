Катастрофа Мбаппе: Испания размазала Францию и ворвалась в финал ЧМ-2026

Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира по футболу. Во вторник действующие чемпионы Европы уверенно победили в Далласе французов и стали первыми участниками решающего матча североамериканского ЧМ-2026. Автор РИА Новости Спорт рассказывает о грандиозном успехе "фурии рохи", которая, пропустив всего раз (!) на турнире, вплотную подобралась ко второму кубку мира в своей истории.

Уникальный мундиаль

Потому что впервые в истории "спорта номер один" в полуфинал ЧМ вышли четыре лучшие сборные мира согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА): сегодня Испания со второго места списка сыграла с Францией (третья строчка), а лидеры и действующие чемпионы мира аргентинцы в среду померятся силами с командой Англии, которая замыкает топ-4.

Сегодняшний матч видится скрытым финалом. На фоне постоянно буксующей Англии и "альбиселесте", которой фантастически везет с соперниками, французы и испанцы достойны максимума хвалебных слов. Все потому что "трехцветные" ни разу не пропустили в плей-офф, забили больше всех (16 голов), а Килиан Мбаппе ведет борьбу с Лионелем Месси за звание лучшего бомбардира турнира (по восемь мячей).

Что касается "фурии рохи", то парни Луиса де ла Фуэнте и вовсе пропустили один гол за шесть встреч ЧМ-2026. Посерьезнее резюме перед полуфиналом, несмотря на это, букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 1.65 на проход "трехцветных" в финал при 2.20 на "красную фурию".

Повторение полуфинала Евро-2024

Команды часто встречаются на крупных турнирах. Вот самые громкие противостояния в новом столетии:

четвертьфинал золотого для "трехцветных" Евро-2000 и непростой триумф над испанцами со счетом 2:1;

в 1/8 финала ЧМ-2006 французы уверенно прошли испанцев — 3:1;

шестью годами позже великолепная "фурия роха" взяла реванш и не только выбила французов в четвертьфинале чемпионата Европы 2012 года (2:0), но и дошла до финала, где стерла в порошок итальянцев;

не забудем и про то, что французы стали победителями Лиги наций УЕФА сезона-2020/21, победив в финале как раз Испанию.

Последний же топ-матч гремел, будто вчера. В полуфинале последнего Евро два года назад будущие чемпионы испанцы сотворили камбек и после пропущенного от Рандаля Коло-Муани Ламин Ямаль и Дани Ольмо за четыре минуты перевернули игру и, сохранив преимущество, поехали на решающую битву в Берлин продлять английское проклятие. Кстати, тот финал, счастливый для "фурии рохи", прошел именно 14 июля.

Шок. Полная беспомощность французов

Сегодня Испания отдала мяч французам, которым это не помогло открыть счет. В Техасе лучшая атака чемпионата уперлась в лучшую оборону: за весь первый тайм в створ ворот опять заметно нервничавшего вратаря Унаи Симона не было ни единого попадания.

А "фурия роха" создала гол из ничего! Защитник Люка Динь плохо обработал мяч – его накрыл Ямаль и подставился под удар ногой по бедру. Железобетонный пенальти! На ровном месте… К точке подошел Микель Оярсабаль и не заметил сопротивления со стороны Майка Меньяна. У него уже пять мячей на мундиале – так неожиданно повели испанцы на 22-й минуте.

Беда не приходит одна: после водопоя французы лишились центрального защитника Вильяма Салибы. На их счастье, второй до перерыва не пропустили, но как же тяжело было вице-чемпионам мира под высоким прессингом лучшего коллектива Старого Света. Который, впрочем, в концовке тайма тоже расслабился и позволил поатаковать отыгрывающейся стороне.

© REUTERS / Albert Gea Эпизод матча ЧМ-2026 Франция - Испания © REUTERS / Albert Gea Эпизод матча ЧМ-2026 Франция - Испания

С началом второго тайма и уходом с поля Адриена Рабьо французы окончательно посыпались. Мбаппе утонул в защитных построениях, а вместе с ним непонятно куда делись обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и Майкл Олисе. Испанцы полностью нейтрализовали главных звезд соперников, после чего комфортно довели дело до победы.

Сначала произошло взятие ворот в исполнении Педро Порро на 58-й минуте. Он сыграл в стенку с Данни Ольмо и, вывалившись один на один, Меньяна переиграл. Но бедный Ямаль! Юный футболист, благодаря которому начался триумф испанцев, мог отличиться сам, но судья отменил его гол из-за небольшого офсайда.

После этого никакие замены, никакие крики "Диктатора" Мбаппе воодушевить французов не смогли. Они так и не создали ничего опасного у ворот Симона, который продолжал чудить, но не пропускать. Хотя, пожалуй, неплохой момент был у Дезире Дуэ: отметим эпизод, когда вратарь сборной Испании ошибся на выходе и оставил ворота пустыми, но не был наказан за оплошность. Ведь в последний момент Унаи возникнул на пути мяча.

© REUTERS / Hannah McKay Игроки сборной Испании © REUTERS / Hannah McKay Игроки сборной Испании

После трех подряд проваленных чемпионатов мира (невыход из группы плюс два вылета на стадии 1/8 финала) испанцы спустя 16 лет после золотого ЧМ-2010 в ЮАР вновь пробились в финал мирового первенства на глазах тех самых триумфаторов Икера Касильяса, Карлеса Пуйоля, Серхио Рамоса и Хави. И кто бы ни был следующим соперником, "фурия роха" будет явным фаворитом.

А вот оправдают ли чемпионы Европы эти прогнозы, узнаем 19 июля в 22:00 по Москве.

Прощание с Дидье Дешамом

Встреча стала для именитого тренера последней во главе сборной Франции. Здесь рекордсмен ЧМ провел 14 лет и завершил этот период с золотом чемпионата мира и Лиги наций при двух проигранных финалах Евро и мундиаля. Могло ли получиться лучше? Безусловно. Впрочем, констатируем, что Дешам вписал свое имя в историю мирового футбола и с гордостью уходит на покой.

Ждем назначения Зинедина Зидана и феерии на Евро-2028 в Великобритании.

Франция на ЧМ/Евро с Дешамом:

2014 — поражение в четвертьфинале будущим чемпионам мира немцам;

— поражение в четвертьфинале будущим чемпионам мира немцам; 2016 — кошмар в финале домашнего Евро: 0:1 от португальцев, оставшихся в начале матча без Криштиану Роналду;

— кошмар в финале домашнего Евро: 0:1 от португальцев, оставшихся в начале матча без Криштиану Роналду; 2018 — ТРИУМФ НА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕ;

— ТРИУМФ НА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕ; 2021 — сенсационный вылет в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии в серии пенальти;

— сенсационный вылет в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии в серии пенальти; 2022 — проигранная рубка Аргентине в лучшем финале мундиаля в истории. В Катаре все решилось в серии пенальти;

— проигранная рубка Аргентине в лучшем финале мундиаля в истории. В Катаре все решилось в серии пенальти; 2024 — уже упомянутое выше поражение в полуфинале Евро от Испании.

— уже упомянутое выше поражение в полуфинале Евро от Испании. 2026 — снова 1/2 финала, но уже на ЧМ. Снова вылет от "фурии рохи".