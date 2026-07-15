Во Франции не могут оправдать содержание Новиковой под стражей

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Филипп де Вель сообщил, что следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу подозреваемой в шпионаже Анны Новиковой.

Адвокат считает, что Россия вправе требовать от Парижа освобождения россиянки.

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу подозреваемой в шпионаже российской активистки Анны Новиковой, которые могли бы оправдать ее содержание под стражей, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

В среду следственный судья парижского суда более двух часов допрашивал Новикову.

"Это очень сложное дело, хотя одновременно и простое. Ведь когда по уголовному делу нет материально подтвержденных обвинений, то есть отсутствуют конкретные доказательства состава преступления, трудно принять оправданность содержания человека под стражей до суда", - констатировал де Вель.

По мнению адвоката, Россия вправе требовать от Парижа освобождения россиянки.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".