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Во Франции не могут оправдать содержание Новиковой под стражей - РИА Новости, 15.07.2026
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21:30 15.07.2026 (обновлено: 23:51 15.07.2026)
Во Франции не могут оправдать содержание Новиковой под стражей

Следствие во Франции не может оправдать содержание Новиковой под стражей

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Филипп де Вель сообщил, что следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу подозреваемой в шпионаже Анны Новиковой.
  • Адвокат считает, что Россия вправе требовать от Парижа освобождения россиянки.
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу подозреваемой в шпионаже российской активистки Анны Новиковой, которые могли бы оправдать ее содержание под стражей, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
В среду следственный судья парижского суда более двух часов допрашивал Новикову.
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"Это очень сложное дело, хотя одновременно и простое. Ведь когда по уголовному делу нет материально подтвержденных обвинений, то есть отсутствуют конкретные доказательства состава преступления, трудно принять оправданность содержания человека под стражей до суда", - констатировал де Вель.
По мнению адвоката, Россия вправе требовать от Парижа освобождения россиянки.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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