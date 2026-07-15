Во Франции полицейский застрелил водителя, отказавшегося остановиться

"Муниципальный полицейский во вторник, 14 июля, открыл огонь и смертельно ранил водителя, который отказался подчиниться требованию остановиться и переехал сотруднику ногу", - отмечается в материале.

Как сообщает телеканал, погибшим оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за неоднократные отказы подчиниться силам правопорядка и недавно освобожденный из места заключения. Правоохранители начали два расследования: по факту отказа со стороны водителя подчиниться и насилия в отношении полиции, а также по факту убийства, совершенного представителем власти.