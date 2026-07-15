Во Франции полицейский застрелил водителя, отказавшегося остановиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Муниципальный полицейский в коммуне Ле-Понте на юге Франции открыл огонь и смертельно ранил автомобилиста.
- Водитель отказался выполнить требование об остановке и наехал на ногу сотрудника полиции.
- Правоохранители начали два расследования: по факту отказа водителя подчиниться и насилия в отношении полиции, а также по факту убийства, совершенного представителем власти.
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Муниципальный полицейский в коммуне Ле-Понте на юге Франции открыл огонь и смертельно ранил автомобилиста, отказавшегося выполнить требование об остановке и наехавшего на ногу сотрудника полиции, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.
Этот инцидент произошел на фоне активного обсуждения во французском парламенте законопроекта об упрощении применения огнестрельного оружия силами правопорядка. Правительство Франции на прошлой неделе применило конституционную процедуру, чтобы ускорить принятие документа.
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"Муниципальный полицейский во вторник, 14 июля, открыл огонь и смертельно ранил водителя, который отказался подчиниться требованию остановиться и переехал сотруднику ногу", - отмечается в материале.
Как сообщает телеканал, погибшим оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за неоднократные отказы подчиниться силам правопорядка и недавно освобожденный из места заключения. Правоохранители начали два расследования: по факту отказа со стороны водителя подчиниться и насилия в отношении полиции, а также по факту убийства, совершенного представителем власти.
Во Франции после каждого случая применения оружия полицией следствие проверяет, были ли соблюдены условия необходимости и соразмерности: полицейский должен доказать, что использование оружия было законным.