Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение Болгарии отказаться от участия в коалиции желающих стало катастрофой для Макрона и фон дер Ляйен, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
- Замечательная новость для мира, добавил он.
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой "коалиции желающих" стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих". Радев указал на то, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации.
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"Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евро-украинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз - заявление премьер-министра Болгарии о выходе его страны из "коалиции желающих"… Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
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2 декабря 2025, 10:23