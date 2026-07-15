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В филиале Deutsche Bank в центре Франкфурта прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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11:32 15.07.2026
В филиале Deutsche Bank в центре Франкфурта прошли обыски, пишут СМИ

Рейтер: прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в филиале Deutsche Bank

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛоготип Deutsche Bank
Логотип Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в филиале банка Deutsche Bank, передает агентство Рейтер.
  • Точные причины обыска ведомство комментировать не стало. Deutsche Bank отказался от комментариев.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в филиале банка Deutsche Bank в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
"Прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила проведение обыска в Deutsche Bank. Ведомство сообщило, что во вторник следователи исполнили в филиале на франкфуртской улице Таунусанлаге постановление участкового суда на проведение обыска от июня 2026 года", - передает агентство.
Точные причины обыска ведомство комментировать не стало. Deutsche Bank отказался от комментариев.
"По тактическим соображениям, связанным с расследованием, дополнительные подробности в настоящее время не могут быть раскрыты", - сообщили в прокуратуре.
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