В филиале Deutsche Bank в центре Франкфурта прошли обыски, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в филиале банка Deutsche Bank, передает агентство Рейтер.
- Точные причины обыска ведомство комментировать не стало. Deutsche Bank отказался от комментариев.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в филиале банка Deutsche Bank в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
"Прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила проведение обыска в Deutsche Bank. Ведомство сообщило, что во вторник следователи исполнили в филиале на франкфуртской улице Таунусанлаге постановление участкового суда на проведение обыска от июня 2026 года", - передает агентство.
Точные причины обыска ведомство комментировать не стало. Deutsche Bank отказался от комментариев.
"По тактическим соображениям, связанным с расследованием, дополнительные подробности в настоящее время не могут быть раскрыты", - сообщили в прокуратуре.