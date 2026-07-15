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Сатанисты из Европы воюют на стороне Украины, рассказала финская активистка - РИА Новости, 15.07.2026
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23:53 15.07.2026
Сатанисты из Европы воюют на стороне Украины, рассказала финская активистка

РИА Новости: Райски рассказала, что сатанисты из Европы воюют на стороне Украины

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Салли Райски рассказала, что сатанисты и неонацисты, в том числе граждане Финляндии и Швейцарии, участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
  • Выжившие участники боевых действий используют свои рассказы для продвижения русофобии, по словам Салли Райски.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Сатанисты и неонацисты, в том числе граждане Финляндии и Швейцарии, участвуют в боевых действиях на стороне Украины, а выжившие по возвращении используют свои рассказы для продвижения русофобии, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски.
«
"Мы уже знаем, что сатанисты и нацисты участвуют на стороне Украины, что финны, что швейцарцы - они там были. Те, которые живыми смогли вернуться, рассказывают, насколько все ужасно и насколько ужасна российская армия, которая убивает и уничтожает, чтобы дальше опять продвигать русофобию", - сообщила Райски.
Верховный суд РФ 23 июля 2025 года признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность в России.
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