Краткий пересказ от РИА ИИ
- Салли Райски рассказала, что сатанисты и неонацисты, в том числе граждане Финляндии и Швейцарии, участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
- Выжившие участники боевых действий используют свои рассказы для продвижения русофобии, по словам Салли Райски.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Сатанисты и неонацисты, в том числе граждане Финляндии и Швейцарии, участвуют в боевых действиях на стороне Украины, а выжившие по возвращении используют свои рассказы для продвижения русофобии, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски.
«
"Мы уже знаем, что сатанисты и нацисты участвуют на стороне Украины, что финны, что швейцарцы - они там были. Те, которые живыми смогли вернуться, рассказывают, насколько все ужасно и насколько ужасна российская армия, которая убивает и уничтожает, чтобы дальше опять продвигать русофобию", - сообщила Райски.
Верховный суд РФ 23 июля 2025 года признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность в России.