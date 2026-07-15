Сатанисты из Европы воюют на стороне Украины, рассказала финская активистка

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"Мы уже знаем, что сатанисты и нацисты участвуют на стороне Украины, что финны, что швейцарцы - они там были. Те, которые живыми смогли вернуться, рассказывают, насколько все ужасно и насколько ужасна российская армия, которая убивает и уничтожает, чтобы дальше опять продвигать русофобию", - сообщила Райски.