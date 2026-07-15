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Фестиваль "Стиль жизни — Культурный код" пройдет в Казани с 22 по 26 июля - РИА Новости, 15.07.2026
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13:04 15.07.2026
Фестиваль "Стиль жизни — Культурный код" пройдет в Казани с 22 по 26 июля

Этно-фестиваль "Стиль жизни — Культурный код" откроется в Казани 22 июля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФестиваль "Стиль жизни — Культурный код"
Фестиваль Стиль жизни — Культурный код - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фестиваль "Стиль жизни — Культурный код" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. V Международный этно-фестиваль "Стиль жизни — Культурный код" состоится в Казани с 22 по 26 июля, сообщают организаторы.
Мероприятие объединит более 300 мастеров и предприятий народных промыслов, дизайнеров и экспертов из 30 регионов России и 10 зарубежных стран — от Индии до стран Африки.
В этом году фестиваль впервые принимает центр уникального мастерства (ЦУМ) — пространство, где пересекаются традиционные ремесла и современная культура. Гостей ждут три ключевых блока: ярмарка, деловая программа и этно-показы от дизайнеров.
С 22 по 26 июля в выставочном зале ЦУМа будет работать этно-маркет, где гости смогут приобрести изделия мастеров и предприятий промыслов из разных регионов России. В ярмарке примут участие также мастера из Узбекистана.
В рамках фестиваля впервые будет представлен III Фестиваль кожевенного искусства, а также всероссийский конкурс для мастеров, работающих с кожей. С 22 по 25 июля в рамках фестиваля будут представлены арт-объекты из кожи.
Ежедневно в отдельной локации ЦУМа будут проходить мастер-классы от мастеров из регионов России и Республики Татарстан, а также специальные занятия по кожевенному искусству. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по уральской лаковой росписи по металлу, художественной росписи по фарфору в технике гжельской майолики, изготовлению традиционной тряпичной куклы, резьбы по дереву и коже, авторской объемной вышивке.
Кроме того, 22, 23 и 24 июля в 19:00 состоятся показы мод, в которых примут участие более 45 дизайнеров из разных регионов России и зарубежных стран, включая Индию, Ирак, Катар, Марокко, Киргизию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и др.
С 23 по 25 июля в рамках фестиваля запланирована деловая программа, которая объединит экспертные дискуссии по четырем ключевым направлениям: народные художественные промыслы, этника и мода, креативные индустрии, а также кожевенное искусство. Участники обсудят актуальные вопросы развития отрасли, меры государственной поддержки, создание этно-брендов и интеграцию традиционных орнаментов в современную жизнь и моду.
По данным организаторов, 26 июля состоится торжественное награждение участников и подведение итогов.
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