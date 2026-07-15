Краткий пересказ от РИА ИИ Жители приграничных районов Черниговской области Украины отказываются эвакуироваться.

Командование ВСУ пытается решить проблему эвакуации, так как местные жители не позволяют размещать личный состав и технику.

С ростом напряженности в регионе возможны провокации со стороны украинских националистов.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Жители приграничных районов Черниговской области Украины категорически отказываются эвакуироваться, что мешает командованию ВСУ размещать личный состав и технику, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Черниговской области жители региона категорически отказываются эвакуироваться и освобождать свои домовладения для нужд ВСУ . Так, по официальным завышенным данным, из приграничья выехало всего 62 человека или чуть больше десяти семей. Сегодня командование ВСУ пытается экстренно форсировать эту проблему, так как местные жители не позволяют врагу размещать личный состав и технику для подготовки очередной провокации", – сказал собеседник агентства.

По его словам, с ростом напряженности в регионе возможны провокации.