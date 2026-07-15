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В Эстонии раскритиковали требование МВД о разрыве связей с РПЦ - РИА Новости, 15.07.2026
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11:59 15.07.2026
В Эстонии раскритиковали требование МВД о разрыве связей с РПЦ

Адвокат Князев назвал незаконным требование МВД Эстонии разорвать связи с РПЦ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и ЕС
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присяжный адвокат Артур Князев заявил, что требование МВД Эстонии о разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом незаконно.
  • МВД Эстонии потребовало от религиозных объединений привести деятельность в соответствие с новыми требованиями до 28 декабря, иначе может инициировать процедуру прекращения их деятельности.
  • Советник МВД Эстонии Ильмо Ау пояснил, что ЭПХЦ должна разорвать связи с РПЦ и избрать нового главу.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Требование МВД Эстонии о разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом незаконно, заявил присяжный адвокат Артур Князев в эфире телеканалa ETV+.
Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что МВД страны потребовало от религиозных объединений за шесть месяцев (до 28 декабря) привести деятельность в соответствие с новыми требованиями, в противном случае МВД может инициировать процедуру принудительного прекращения их деятельности. Позже советник МВД Эстонии Ильмо Ау пояснил, что Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) должна разорвать связи с РПЦ и избрать нового главу. В 2024 году митрополиту Евгению (Решетникову) было отказано в продлении временного вида на жительство, он был вынужден покинуть страну.
"Это не исходит ни из этого закона, ни из трактовки Госсуда", - заявил адвокат, представляющий интересы ЭПХЦ.
Отвечая на вопрос о том, в чем может заключаться потенциальная реальная угроза связи РПЦ и ЭПХЦ, Князев отметил, что такой вопрос, по всей видимости, станет предметом спора.
В июне госсуд Эстонии признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие ЭПХЦ порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений.
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