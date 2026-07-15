В Эстонии раскритиковали требование МВД о разрыве связей с РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Присяжный адвокат Артур Князев заявил, что требование МВД Эстонии о разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом незаконно.

МВД Эстонии потребовало от религиозных объединений привести деятельность в соответствие с новыми требованиями до 28 декабря, иначе может инициировать процедуру прекращения их деятельности.

Советник МВД Эстонии Ильмо Ау пояснил, что ЭПХЦ должна разорвать связи с РПЦ и избрать нового главу.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Требование МВД Эстонии о разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом незаконно, заявил присяжный адвокат Артур Князев в эфире телеканалa ETV+.

Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что МВД страны потребовало от религиозных объединений за шесть месяцев (до 28 декабря) привести деятельность в соответствие с новыми требованиями, в противном случае МВД может инициировать процедуру принудительного прекращения их деятельности. Позже советник МВД Эстонии Ильмо Ау пояснил, что Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата ) должна разорвать связи с РПЦ и избрать нового главу. В 2024 году митрополиту Евгению (Решетникову) было отказано в продлении временного вида на жительство, он был вынужден покинуть страну.

"Это не исходит ни из этого закона, ни из трактовки Госсуда", - заявил адвокат, представляющий интересы ЭПХЦ.

Отвечая на вопрос о том, в чем может заключаться потенциальная реальная угроза связи РПЦ и ЭПХЦ, Князев отметил, что такой вопрос, по всей видимости, станет предметом спора.